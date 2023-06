An Giang khẩn trương di dời 9 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở

Liên tiếp trong 3 ngày 29, 30 và 31-5, trên địa bàn huyện Chợ Mới, Châu Phú và TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) xảy ra 3 vụ sạt lở khiến tỉnh này phải lên phương án cảnh báo và khẩn cấp di dời ngay 2 hộ dân, chuẩn bị di dời 7 hộ khác có nhà cửa bị nghiêng xuống kênh.

Tối 2-6, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 30 đến 31-5, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất, rạn nứt bờ kênh, rạch thuộc huyện Chợ Mới, huyện Châu Phú và TP Long Xuyên.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Chợ Mới xảy ra 1 vụ sạt lở đất bờ kênh Hội An - Hòa An, đoạn qua khu vực thuộc tổ 3, khóm Thị 1 (thị trấn Hội An), chiều dài 40m, ăn vô đất liền khoảng 3-4m. Vụ sạt lở khiến 2 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Tiếp đó, trên địa bàn huyện Châu Phú xảy ra 1 vụ sạt lở đất bờ Nam kênh Ba Thê (tỉnh lộ 947), đoạn qua khu vực thuộc tổ 5, ấp Bình Chánh 1 (xã Bình Mỹ), chiều dài 10m, ăn vô đất liền khoảng 13m, ảnh hưởng 1 mái trại.

Gần đây nhất, trên địa bàn TP Long Xuyên xảy ra hiện tượng rạn nứt đường cặp bờ rạch Cái Sắn, đoạn từ cầu Cái Sắn lớn đến cầu Năm Sú, khu vực thuộc tổ 17, khóm Thới Hòa (phường Mỹ Thạnh), chiều dài khoảng 35m, vết rạn nứt dao động từ 1-20cm, khiến 7 căn bị nghiêng ra bờ rạch Cái Sắn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện Chợ Mới, huyện Châu Phú và TP Long Xuyên cùng lãnh đạo các xã, phường đã đến khảo sát vị trí sạt lở, rạn nứt, chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng, làm rào chắn, giăng dây, cắm biển cảnh báo, chặt mé cây, di dời vật kiến trúc để giảm tải lên mái bờ kênh, rạch… Đồng thời, vận động, huy động lực lượng cùng người dân di dời nhà cửa, tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở thuộc địa bàn huyện Chợ Mới và TP Long Xuyên đến nơi ở ổn định.