Hàng loạt nơi nắng nóng trên 40 độ C

Một thợ cắt tóc ở vỉa hè phố Hàm Long (Hà Nội) tranh thủ ngồi quạt trong tiết trời nóng 37 độ C. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo dữ liệu từ các trạm quan trắc, khu vực Sơn La, Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 41 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 41,8 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41,4 độ C.

Khu vực Bắc bộ, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có cường độ nắng nhẹ hơn một chút so với khu vực Bắc Trung bộ, nhưng nhiệt độ vẫn rất cao như như: Mường Lay (Điện Biên) 37,4 độ C, Phố Ràng (Lào Cai) 37,2 độ C, Văn Chấn (Yên Bái) 37,7 độ C, Láng (Hà Nội) 37,1 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 39,2 độ C, Châu Đốc (An Giang) 37,2 độ C…

Người và phương tiện đứng chờ đèn tín hiệu giao thông trên đường Ngô Quyền (Hà Nội) chiều 26-4 khi nắng nóng khá oi bức. Ảnh: VĂN PHÚC

Dự báo ngày mai 27-4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tăng thêm 1 độ C (có nơi cao nhất vượt 41 độ C); khu vực Bắc bộ và Nam bộ có nơi cũng tăng thêm 1 độ C (cao nhất khoảng 39 độ C). Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên khoảng 37 độ C.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30-4. Từ ngày 1 và 2-5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần.

Tin liên quan Cơ quan khí tượng lý giải vì sao mưa đá dữ dội ở nhiều nơi

VĂN PHÚC