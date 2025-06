An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng hiếp dâm bé gái

Chiều 5-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Văn Dễ (sinh năm 1997, ngụ phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.