Khởi tố nữ giám đốc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Ngày 5-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1988, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất tân thảo dược Nam Hoa) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng”.