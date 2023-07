An Giang: Tạm giữ thanh niên 19 tuổi lên mạng mua súng để “phòng thân”

Sáng 5-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Cao Nguyễn Hoàng Phúc (19 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Phúc khai nhận, do Phúc và bạn là Huỳnh Quốc Bình (16 tuổi, cùng trú tại địa phương) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên Phúc nảy sinh ý định mua súng để “phòng thân”.

Khoảng 1 tháng trước, Phúc lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng hiệu ZP-5 và 4 viên đạn giá 3,5 triệu đồng. Sau khi nhận được súng, Phúc đem ra cánh đồng gần nhà bắn thử 2 viên, rồi đem về cất giấu.

Biết Phúc có súng, Bình hỏi mượn rồi đem về nhà người thân tại ấp Phú An II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành cất giấu để “phòng thân”. Sau đó, Bình phát hiện lực lượng công an đến kiểm tra hành chính thì bỏ trốn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng hiệu ZP-5, 2 viên đạn, 2 vỏ đạn cùng nhiều hung khí nguy hiểm khác. Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng công an, Huỳnh Quốc Bình đã đến Công an huyện Châu Thành đầu thú.

Đến ngày 5-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phúc, còn Bình do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.