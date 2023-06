An Giang: Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ vũ khí

Ngày 26-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chau Sóc Phol (34 tuổi, trú tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Nguyễn Công Thuận (27 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.