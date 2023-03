An Giang thành lập 5 tổ chống thất thu cát sông

Ngày 15-3, Ban chỉ đạo 389 (Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) tỉnh An Giang tổ chức ký kết liên tịch phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản trên đường thủy nội địa tỉnh An Giang năm 2023.

Theo đó, ba lực lượng gồm: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ cùng phối hợp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên đường thủy nội địa, tập trung quản lý, kiểm soát nguồn cát sông đang khan hiếm, ưu tiên cho các công trình trọng điểm quốc gia như: dự án đường tránh TP Long Xuyên; cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng...

Huy động lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, kinh doanh, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trên các tuyến đường thủy nội địa, góp phần đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi, công bằng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân…

Đối tượng cần tập trung quản lý, kiểm soát chặt là các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động khai thác, xuất khẩu khoáng sản và các dự án nạo vét thông luồng chỉnh trị dòng chảy có tận thu khoáng sản. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có chứa mặt hàng khoáng sản (kể cả bến và bãi tập kết cát, sỏi lòng sông, đất mặt đất nông nghiệp, đá). Tập trung vẫn là các tuyến sông, kênh thuộc các khu vực có khả năng xảy ra khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản; việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy; vị trí được khai thác, thời gian hoạt động khai thác; kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong lĩnh vực tài nguyên; kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm đối với các điểm tập kết và phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh An Giang sẽ thành lập 5 tổ công tác để kiểm tra, ngăn chặn và xử lý cát trên các nhánh sông Tiền, sông Hậu. Mỗi tổ có từ 8 đến 11 cán bộ, chiến sĩ. Đáng chú ý, sắp tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang sẽ xem xét việc lắp đặt camera tại các khu vực khai thác cát để kiểm tra, ngăn chặn, chống thất thu.