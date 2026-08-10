An Giang: Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng trăm tỷ đồng

Nhóm có quy chế ăn chia lợi nhuận cụ thể, trả lương cố định theo vai trò và liên tục thay đổi phương thức thanh toán để đối phó, né tránh lực lượng chức năng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền bị bắt. Ảnh: CAAG

Ngày 10-8, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 20 bị can và tạm giữ hình sự 9 người khác để điều tra về các tội đánh bạc và rửa tiền.

Thông tin ban đầu, qua nắm tình hình trên không gian mạng, công an xác định có nhóm hơn 20 người thuê nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty. Nhóm có dấu hiệu tổ chức nhận chuyển tiền đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Các bị can trong chuyên án. Ảnh: CAAG

Nhóm này sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành, giao nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành. Nhóm phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng thành viên từ tuyển người, quản lý, vận hành đến nhận, chuyển tiền đánh bạc, có yếu tố nước ngoài.

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, đường dây này phát sinh hàng ngàn giao dịch, với dòng tiền luân chuyển hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án. Kết quả, Ban chuyên án cùng các Phòng nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án, bắt giữ 20 người tại đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TPHCM.

Bước đầu, công an xác định nhóm này do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (29 tuổi, thường trú TPHCM), biệt danh Jackie, cầm đầu và hoạt động đánh bạc, rửa tiền bằng hai “dự án”.

Trong đó, "dự án 1" có tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản đã sao kê hơn 235 tỷ đồng. "Dự án 2" có tổng số tiền tham gia đánh bạc hơn 106 tỷ đồng.

Công an tỉnh An Giang đang phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để tiếp tục mở rộng điều tra.

CHÂU HÀO