An Giang: Yêu cầu tổng kiểm tra trữ lượng các mỏ cát sông

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh về phương án phân bổ nguồn vật liệu xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu, tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang còn yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản phải lắp đặt camera trên từng phương tiện khai thác để kiểm soát sản lượng, khối lượng cát tại mỏ khai thác; đơn vị vận chuyển phải cung cấp số hiệu từng phương tiện sà lan đã đăng ký vận chuyển cát phục vụ công trình, dự án cụ thể và phải lắp đặt định vị, có đường truyền về máy chủ đặt tại Sở TN-MT cũng như phân quyền truy cập cho lực lượng làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra.

Còn chủ đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước được cung ứng vật liệu phối hợp kiểm tra khối lượng cát đến công trình, có báo cáo hàng tháng về Sở TN-MT để đối chiếu số liệu với sản lượng cung cấp từ các mỏ, đảm bảo lượng cát cung cấp đến công trình đúng khối lượng và đúng địa chỉ, không để thất thoát ra bên ngoài.

Ngoài ra, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở GTVT, đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng được yêu cầu phối hợp làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Liên quan sai phạm trong hoạt động khai thác cát, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang do đã chỉ đạo bị can Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những vi phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).