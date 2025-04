An toàn sau công tơ - ngăn chặn nguy cơ cháy nổ điện tại nhà

Chiều 23-4, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “An toàn điện sau công tơ - nhận thức đúng, hành động kịp thời” do Báo Công an nhân dân tổ chức.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), trong 5 năm qua (2020-2024), cả nước đã xảy ra hơn 14.000 vụ cháy, trong đó gần 63% xác định được nguyên nhân là do hệ thống thiết bị điện gặp sự cố. Riêng 3 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 900 vụ cháy, với tỷ lệ do điện lên đến 74,4%.

Đại tá Khương nhấn mạnh: “Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật: phần lớn các vụ cháy bắt nguồn từ điện. Việc bàn đến an toàn điện sau công tơ lúc này là hoàn toàn đúng trọng tâm và cấp thiết”.

Đồng quan điểm, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an TP Hà Nội), cho biết, năm 2024, Hà Nội xảy ra khoảng 1.600 vụ cháy, với 70% do sử dụng điện không an toàn, có thời điểm tỷ lệ này lên tới 90%. Ông chỉ rõ: “Nguyên nhân chủ yếu là do dây dẫn và thiết bị tiêu thụ không đạt chuẩn. Hai vụ cháy lớn tại Hà Nội trong các năm 2023-2024 đều bắt nguồn từ việc sạc xe đạp điện, xe máy điện”.

Ông Hiếu cũng cho biết Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Tổng công ty Điện lực Hà Nội nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu nguy cơ cháy từ điện, đồng thời tham mưu Bộ Công an và Chính phủ điều chỉnh các luật liên quan đến an toàn sau công tơ.

Từ góc độ kỹ thuật và chính sách, ông Trịnh Văn Thuận, đại diện Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương), cho biết, Luật Điện lực 2024 và Luật PCCC đã bổ sung nhiều quy định chặt chẽ về trách nhiệm của người sử dụng và bên bán điện.

Ông Thuận cũng lưu ý đến một văn bản quan trọng khác là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 12-2014 của Bộ Xây dựng về hệ thống điện trong nhà ở (quy chuẩn này vẫn còn bị nhiều người lãng quên hoặc chưa hiểu hết vai trò trong phòng chống cháy nổ).

TS Lương Anh Tuấn, giảng viên Trường Đại học PCCC, phân tích thêm về những nguyên nhân sâu xa: “Điện là yếu tố thiết yếu cho đời sống và sản xuất, nhưng chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến thảm họa. Có ba nguyên nhân chính dẫn đến cháy nổ liên quan điện: hệ thống không đồng bộ, thiết bị kém chất lượng và ý thức sử dụng điện kém”.

Đại diện từ ngành điện, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội, chia sẻ, với gần 2,9 triệu khách hàng, công tác đảm bảo an toàn điện đang được ngành điện đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, ba điểm yếu lớn nhất hiện nay là hệ thống điện, thiết bị điện và hành vi sử dụng của người dân.

Ông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh, trách nhiệm của ngành điện không chỉ là cung cấp điện an toàn mà còn phải tuyên truyền sâu rộng để người dân nâng cao hiểu biết, hiểu rõ công suất, khả năng chịu tải của ổ cắm, thiết bị, từ đó sử dụng điện đúng cách.

