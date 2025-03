“Anh nuôi” của hàng ngàn em nhỏ vùng cao Mộc Châu

Những bữa cơm ấm lòng

54 bạn nhỏ ở điểm trường Phiêng Cài này, cùng 8.178 học sinh mầm non khác ở 6 huyện thuộc tỉnh Sơn La đang được chăm sóc bằng những bữa cơm trưa từ dự án “Nuôi em Mộc Châu” do Trung úy Dương Hải Anh (27 tuổi), Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, làm chủ nhiệm. Từ tháng 1-2021 đến nay, các em đều đặn được hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại trường. Đó là những bữa cơm có thịt, đủ no, đủ dinh dưỡng để trẻ phát triển, tăng trưởng cả về thể chất lẫn trí tuệ. Ba năm ấy, số tiền ăn hỗ trợ đã lên đến 13,2 tỷ đồng, chưa kể các dự án phụ trợ hỗ trợ các em có áo ấm, có nước sạch uống... trị giá gần 11 tỷ đồng.

Cùng phụ huynh học sinh và giáo viên điểm trường Phiêng Cài mang những bát cơm ấm nóng đến các em nhỏ đã ngồi ngay ngắn trên bàn, chúng tôi không khỏi xúc động. Hầu hết bố mẹ những em nhỏ vùng sâu, vùng xa này không đủ điều kiện cho các em ăn bán trú như ở ngoài thị trấn. Được đến trường đã là điều may mắn. Nếu có đồ ăn trưa mang đi, có chăng cũng chỉ gồm ít cơm trắng, chút muối, hay bột canh, ít măng hoặc rau.

Trung úy Dương Hải Anh mang những phần ăn trưa đầy đủ dưỡng chất đến cho các bé tại điểm trường Phiêng Cài (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

Dừng tay đứng nhìn đàn em ríu rít ăn cơm, anh Hải Anh chia sẻ: dự án “Nuôi em Mộc Châu” chính thức khởi động ngày 16-1-2021, khi tôi đi các bản thuộc xã biên giới Lóng Sập, thấy những đứa cháu bé lẫm chẫm, có bé còn nói chưa thạo, ăn trưa chỉ có cơm trắng, nước lã. Xót xa, nhói lòng, tôi rủ đồng đội làm một chương trình đưa cơm về cho bọn trẻ. Dự án ra đời như thế, nghĩ đơn giản nhưng nhiều đêm thức đến 2 giờ sáng để viết kế hoạch, đưa phương án tổng hợp danh sách học sinh, kêu gọi tài trợ, rồi làm sao để minh bạch thông tin với nhà hảo tâm. Có kế hoạch rồi, lại xin ý kiến các cơ quan liên quan, vận động giáo viên hỗ trợ nấu cơm cho con. Việc tưởng như đơn giản nhất là vận động phụ huynh cho con đến trường, ăn trưa miễn phí tại trường, cũng không hề đơn giản vì có nhiều phụ huynh không hiểu, không ủng hộ.

Vượt qua những gian khó ngày nào, giờ mọi việc lại đơn giản hơn cả tưởng tượng. Anh Hải Anh dí dỏm nói: “Hóa ra làm việc lớn dễ hơn làm việc nhỏ, vì quanh mình có nhiều cánh tay xung phong, hỗ trợ. Tất cả đã thành một quy trình bài bản, chuẩn chỉ, có ứng dụng công nghệ để giảm sức người mà vẫn hiệu quả, nhanh chóng”.

Những đóng góp của Dương Hải Anh đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương. Trong đó có: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; các giải thưởng Tình nguyện Quốc gia Việt Nam năm 2021; Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022; Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2022… do Trung ương Đoàn trao tặng.

Lan tỏa yêu thương

Tôi đã từng nhận “nuôi” một em nhỏ trong dự án của Hải Anh để xem chàng trai này “làm ăn” thế nào. Thực tế, suốt từ đầu đến cuối, dự án đem đến cho tôi cũng như hơn 4.000 mạnh thường quân khác niềm tin vững vàng về “sự minh bạch” - yếu tố cốt lõi nhất để một dự án từ thiện mở rộng được và bền vững.

Khi chúng tôi muốn nhận “nuôi em”, đã có một loạt “mã nuôi em” sẵn chứa thông tin chi tiết: ảnh, tên tuổi, địa chỉ, trường, hoàn cảnh... Đồng ý nuôi em, chúng tôi được nhận mã và thẻ nuôi em được thiết kế chuyên nghiệp, đẹp cùng thông tin chuyển tiền vào tài khoản của dự án. Khi đã nhận đủ kinh phí để nhận nuôi các em học sinh tại nơi dự án triển khai, các thủ tục hồ sơ, pháp lý, các cam kết, cùng tiền tài trợ được chuyển cho nhà trường để tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hàng tháng, chúng tôi nhận báo cáo kết quả triển khai thực hiện kèm theo hình ảnh, video của các bé. Thậm chí, dự án còn tổ chức những chuyến đi thực tế, cho phép các nhà hảo tâm đến thăm trực tiếp các em nhỏ mà họ nhận nuôi, nhằm gắn kết tình cảm và tạo dựng niềm tin.

Từ một mong muốn nho nhỏ (nuôi 54 em học sinh mầm non ở Lóng Sập ăn trưa), khát vọng của Hải Anh như một viên ngọc sáng lấp lánh, hút thêm năng lượng tích cực, lan tỏa ánh sáng yêu thương. Những phụ huynh khó tính, từng nghi ngờ về dự án, nay trở thành những người nhiệt tình nhất đi hỗ trợ các cô giáo nấu cơm cho bọn trẻ. Thời gian tới, dự án sẽ mở rộng ra toàn bộ 12 huyện, thành phố của tỉnh, nơi có các em nhỏ chưa có bữa trưa đầy đủ khiến phần nào ảnh hưởng tới việc chuyên cần đi học.

Với kinh nghiệm của mình, giờ anh Hải Anh đã có trong tay 11 dự án vệ tinh, Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết không trực tiếp làm chủ nhiệm tất cả các dự án, mà dần trở thành người dẫn dắt các bạn trẻ người dân tộc có cùng lý tưởng, với sứ mệnh chăm sóc cho đàn em thơ, làm chủ nhiệm, tự lên kế hoạch, tự kêu gọi, tự triển khai.

Khi viết những dòng kết của bài, tôi muốn tìm một hình ảnh hoa mỹ nào đó để nói về người thanh niên khát khao sống đẹp, có lý tưởng cách mạng rực lửa như trái tim Danko, nhưng trong đầu chợt liên tưởng đến bài thơ Từ ấy của nhà thơ cách mạng Tố Hữu: Tôi đã là con của vạn nhà/ Là em của vạn kiếp phôi pha/Là anh của vạn đầu em nhỏ/ Không áo cơm, cù bất cù bơ… Khoảng cách lịch sử lớn, hoàn cảnh lịch sử khác, con người và số phận lịch sử không giống, nhưng sự tương đồng trong khát vọng của 2 thanh niên trẻ đầy nhiệt tình cống hiến, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng, vì những điều tử tế, tốt đẹp thì giống nhau đến lạ. Họ đã hòa vào dòng người mà tận hiến, mà chiến đấu vì sự phát triển của cộng đồng, dân tộc, đất nước. Tôi tin, khi đã có lý tưởng tốt đẹp ấy, không bao giờ có rào cản nào làm khó được họ.