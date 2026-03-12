Ánh sáng tri thức: Hành trình gieo mầm từ Nam ra Bắc và những thư viện "sống"

Không dừng lại ở việc quyên góp sách hay xây dựng những tủ sách vật lý đơn thuần, Dự án "Ánh sáng tri thức" do Nguyễn Phương Anh (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong) và Nguyễn Lan Anh (Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM) khởi xướng đang tạo ra một sự thay đổi mang tính bền vững.

Dự án đã góp phần nuôi dưỡng sức sống cho các không gian đọc, để thư viện luôn thu hút sự quan tâm của học sinh và biến việc đọc sách thành một nhịp cầu kết nối tâm hồn. Hành trình ấy đã nối dài từ Nam ra Bắc, thắp sáng ước mơ cho hàng ngàn lứa tuổi, từ học sinh vùng sâu vùng xa đến các em nhỏ khuyết tật.

Trọng tâm của dự án là gây quỹ để xây dựng, cải tạo các thư viện trường học và quyên góp thiết bị học tập. Cho thư viện "sống" lại qua những câu lạc bộ và buổi sinh hoạt chuyên đề để thư viện thực sự phát huy giá trị và luôn giữ được sức hút, "Ánh sáng tri thức" đã triển khai chiến dịch "The Silverfish Book Club - Câu lạc bộ Mọt Sách" nhằm lan tỏa tình yêu sách , đồng thời dự án sẽ quay trở lại để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ.

Vừa qua, dự án đã tổ chức thành công 2 chương trình giao lưu và thực hành đọc sách tại Đồng Nai, điểm đến là Trường Tiểu học Lam Sơn và Trường THCS Ngô Sỹ Liên, kết nối hơn 240 học sinh và gần 30 thành viên dự án. Hành trình truyền cảm hứng tiếp tục tiến ra Bắc với cuộc thi "Sách kết nối" tại Trường THCS Bình Yên ở Tuyên Quang.

Mùa xuân gõ cửa qua "Tết ánh sáng tri thức" không chỉ hướng tới miền núi xa xôi, ánh sáng của tri thức và sự thấu cảm còn được dự án thắp lên ngay tại TPHCM. Mới đây, dự án đã tổ chức hội thi "Trang truyện ấm áp, Tết thêm yêu thương" tại Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thành phố (nơi học tập của 100% học sinh khuyết tật). Sự kiện ý nghĩa này đã lan tỏa sức hút mạnh mẽ khi có tới hơn 300 em học sinh khuyết tật hào hứng tham gia.

Thông qua một hành trình bền bỉ, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Lan Anh cùng đội ngũ Dự án "Ánh sáng tri thức" đã chứng minh rằng mỗi cuốn sách đều có sức mạnh mở ra một thế giới mới.

Việc kiên trì xây dựng không gian đọc, duy trì các câu lạc bộ đọc sách và tổ chức các hoạt động ngoại khóa không chỉ là hành trình trao truyền con chữ, mà còn là hành trình giúp các em học sinh khám phá chính mình, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tự tin thay đổi cuộc đời.

