Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Huấn luyện tốt chính là nền tảng để bảo vệ vững chắc thành phố trong mọi tình huống

Sáng 2-3, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.
Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM triển khai các nhiệm vụ chính trong công tác huấn luyện chiến đấu năm 2026 của LLVT TPHCM. Trong đó, nhấn mạnh huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là trang bị kỹ thuật mới.
Đồng thời, tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, môi trường và phương án tác chiến. Đặc biệt là chỉ đạo các đơn vị tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới nhanh, gọn, chặt chẽ; huấn luyện và kiểm tra kết thúc huấn luyện các nội dung theo chương trình huấn luyện chiến sĩ mới.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, lễ ra quân huấn luyện là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho một năm công tác, sẵn chiến đấu và phát triển của LLVT TPHCM.
Theo đồng chí, với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi LLVT TPHCM phải luôn vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc, phương châm huấn luyện. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, LLVT Thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia công tác dân vận, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chăm lo đời sống nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Văn Được chia sẻ, lãnh đạo Thành phố mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất cách mạng, đoàn kết một lòng, kỷ luật nghiêm minh, sáng tạo, quyết tâm xây dựng LLVT Thành phố vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.
Phát biểu tiếp thu chỉ đạo, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT TPHCM, hứa không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục năng động, sáng tạo trong tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thành ủy, UBND TPHCM những chủ trương, giải pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM đón nhận Danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2025 của Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Vũ Văn Điền đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.
Tại lễ ra quân huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 1-3 đến ngày 19-5-2026, với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.
* Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
>>> Một số hình ảnh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026 của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Hải đoàn 129 Hải quân; Hải đoàn Biên phòng 18, trong ngày 2-3: