Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Huấn luyện tốt chính là nền tảng để bảo vệ vững chắc thành phố trong mọi tình huống

“Tôi mong rằng trên các thao trường, bãi tập sẽ luôn rực lên khí thế thi đua sôi nổi; ở đâu cũng có tinh thần học hỏi, rèn luyện; ở đâu cũng có ý chí quyết tâm đã ra quân là huấn luyện giỏi, đã luyện tập là đạt kết quả cao nhất”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi gắm đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) TPHCM.

Sáng 2-3, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Các đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM triển khai các nhiệm vụ chính trong công tác huấn luyện chiến đấu năm 2026 của LLVT TPHCM. Trong đó, nhấn mạnh huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là trang bị kỹ thuật mới.

Thiếu tướng Phan Quốc Việt quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện năm 2026. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đồng thời, tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, môi trường và phương án tác chiến. Đặc biệt là chỉ đạo các đơn vị tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới nhanh, gọn, chặt chẽ; huấn luyện và kiểm tra kết thúc huấn luyện các nội dung theo chương trình huấn luyện chiến sĩ mới.

Các lực lượng tham gia buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, lễ ra quân huấn luyện là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho một năm công tác, sẵn chiến đấu và phát triển của LLVT TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo, động viên tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo đồng chí, với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi LLVT TPHCM phải luôn vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Khối Quân kỳ Quyết thắng đi đầu đội hình duyệt đội ngũ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc, phương châm huấn luyện. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, LLVT Thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia công tác dân vận, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chăm lo đời sống nhân dân.

Đại biểu tham quan trưng bày sáng kiến, cải tiến, mô hình học cụ huấn luyện. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được chia sẻ, lãnh đạo Thành phố mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất cách mạng, đoàn kết một lòng, kỷ luật nghiêm minh, sáng tạo, quyết tâm xây dựng LLVT Thành phố vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các màn đồng diễn của cán bộ, chiến sĩ LLVT TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT TPHCM, hứa không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục năng động, sáng tạo trong tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thành ủy, UBND TPHCM những chủ trương, giải pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: MẠNH THẮNG

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM đón nhận Danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2025 của Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Vũ Văn Điền đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7 thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Bộ Quốc phòng trao thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu đơn vị Vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại lễ ra quân huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 1-3 đến ngày 19-5-2026, với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM phát động thi đua. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các lực lượng duyệt đội ngũ. Ảnh: MẠNH THẮNG

* Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng tham quan mô hình sáng kiến kinh nghiệm của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: TRÚC GIANG

Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết thi đua năm 2026. Ảnh: TRÚC GIANG

Đồng diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: TRÚC GIANG

>>> Một số hình ảnh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026 của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Hải đoàn 129 Hải quân; Hải đoàn Biên phòng 18, trong ngày 2-3:

Duyệt binh tại lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân

Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi đến Lữ đoàn 171

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân dự lễ ra quân huấn luyện năm 2026 tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân

Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện

Hải đoàn Biên phòng 18 tổ chức lễ ra quân huấn luyện

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - TRÚC GIANG