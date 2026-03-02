Công bố 19 đề cử Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam họp báo công bố 19 đề cử xuất sắc vào vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.

19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng năm nay nhận 145 hồ sơ đề cử từ các địa phương. Lĩnh vực học tập và lao động sản xuất có nhiều hồ sơ nhất với 30 đề cử, trong khi lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước có 2 hồ sơ. Hội đồng xét tặng thẩm định, phân tích hồ sơ, bỏ phiếu bằng phần mềm và chọn 19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến.

Danh sách đề cử có nhiều gương mặt với thành tích nổi bật, như: TS Phạm Anh Tuấn (Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển); ca sĩ Hòa Minzy; ca sĩ Phương Mỹ Chi; ca sĩ Đức Phúc; cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển quốc gia Việt Nam); Trưởng bản Mùa A Thi (Điện Biên)...

Vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ 2-3 đến 16-3 trên website https://tainangtrevietnam.vn và hệ thống báo điện tử có đặt banner bình chọn. Ban tổ chức sẽ tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến với một số đề cử.

Sau vòng bình chọn, hội đồng xét tặng sẽ họp lựa chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025. Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức trong tháng 3 tại Hà Nội.

Danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 Lĩnh vực Học tập: 1. Lê Kiến Thành (sinh năm 2007), Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai 2. Trần Minh Hoàng (sinh năm 2007), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội 3. Nguyễn Lương Thái Duy (sinh năm 2008), Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam Nghiên cứu khoa học: 4. TS Đặng Thị Lệ Hằng (sinh năm 1993), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 5. TS Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1991), Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển 6. TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (sinh năm 1991), Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore Lao động sản xuất - kinh doanh khởi nghiệp 7. Nguyễn Chí Đông (sinh năm 1996), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 8. Phạm Chí Nhu (sinh năm 1991), CEO Coolmate 9. Lê Thị Hồng (sinh năm 1991), Công ty TNHH In Nhật Hàn Quốc phòng: 10. Đại úy Đoàn Văn Chí (sinh năm 1997), Cục Bảo vệ an ninh quân đội 11. Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1993), Đồn Biên phòng Trà Cổ, Quảng Ninh An ninh trật tự: 12. Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1991), Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội 13. Đại úy Trần Quốc Khánh (sinh năm 1994), Công an tỉnh Phú Thọ Thể dục thể thao: 14. Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004), CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam 15. Nguyễn Thị Hương (sinh năm 2001), Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam Văn hóa nghệ thuật: 16. Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa – Hòa Minzy (sinh năm 1995) 17. Ca sĩ Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) 18. Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1996) Hoạt động xã hội: 19. Mùa A Thi (1999), Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

BÍCH QUYÊN