Những căn bếp Việt giữa lòng Hồng Công

Nếu BÊP Vietnamese Kitchen mang đến không gian hiện đại với thực đơn trải dài ba miền; Ăn Chơi lại gây sốt khi nhận giải Michelin Bib Gourmand 2024 nhờ những món ăn bình dân nhưng rất tinh tế như bánh căn, bánh tráng nướng Đà Lạt. Ở phân khúc cao cấp, nhà hàng SEP còn nâng tầm món Việt lên phong cách Indochine (Đông Dương) với thực đơn nếm thử (tasting menu) trị giá 1.680 HKD (215 USD), sử dụng kỹ thuật nướng củi để khơi gợi hương vị nguyên bản.

Bánh mì Nếm tại Hồng Công (ẢNH: FODDIE HONG KONG)

Trong số các món ăn Việt được yêu thích, bánh mì nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Với đặc điểm là món ăn nhanh, tiện lợi và đủ dinh dưỡng, bánh mì trở thành lựa chọn ưu tiên cho quỹ thời gian nghỉ trưa ngắn của những người lao động bận rộn tại khu Central. Nổi bật có Bánh mì Nếm - một thương hiệu đang tạo nên cơn sốt ở Wanchai và Central. Đây là quán ăn duy nhất được Michelin Guide đưa vào danh sách Selected ở Hồng Công, thu hút những nghệ sĩ nổi tiếng như Tạ Đình Phong tìm đến thưởng thức. Bánh mì Nếm còn được tạp chí ẩm thực Foodie (Hồng Công) vinh danh ở hạng mục Nhà hàng Việt xuất sắc nhất tại giải thưởng Foodie Forks 2025 hồi tháng 9 năm ngoái. Chủ tiệm là chị Kiki Phụng, một người Việt đã gắn bó với Hồng Công gần 20 năm. Vốn đam mê du lịch và ẩm thực, chị Kiki mở Bánh mì Nếm không chỉ vì kinh doanh, mà còn để thỏa mãn nỗi nhớ quê hương và khát khao định danh giá trị bánh mì Việt tại xứ người.

Chị Kiki chia sẻ, trong giai đoạn dịch Covid-19, khi các chuyến bay bị đình trệ, chị không thể tìm thấy một ổ bánh mì nào ở Hồng Công có hương vị đúng chuẩn quê nhà. Sau dịch, chị dành suốt 6 tháng đi lại giữa Việt Nam và Hồng Công để học cách làm bánh bài bản, từ cách ủ bột đến kỹ thuật nướng sao cho lớp vỏ phải thật giòn xốp nhưng ruột vẫn mềm mại. Khai trương vào năm 2023, Bánh mì Nếm nhanh chóng trở thành hiện tượng. Hình ảnh dòng người xếp hàng dài chờ đợi trong giờ nghỉ trưa đã trở nên quen thuộc. Tiệm phục vụ khoảng 10 loại nhân khác nhau với mức giá từ 72 đến 80 HKD (9,2 USD - 10,23 USD/chiếc). Bánh mì thập cẩm, thịt kho da giòn, gà nướng hay nem nướng luôn nằm trong danh sách “cháy hàng”. Điểm làm nên sự khác biệt của Bánh mì Nếm là phần nhân đầy đặn và đặc biệt là lớp pate béo ngậy, thơm nồng. Chị Kiki tiết lộ, pate của tiệm được nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam để đảm bảo hương vị nguyên bản nhất. Cửa tiệm cũng giữ đầy đủ rau thơm, hành lá, dưa leo và dưa chua, khác biệt với nhiều quán Việt tại Hồng Công thường hạn chế các loại rau này.

Bên cạnh cơn sốt bánh mì, bản đồ ẩm thực Việt tại Hồng Công vẫn còn nhiều mảng màu thú vị khác. Có những quán ăn khiêm tốn như Viet Chiu Vietnamese Cuisine ở Shek Tong Tsui, nơi thực khách có thể ngồi trên những chiếc ghế nhỏ để thưởng thức tô bún thịt nướng đậm đà hương vị Việt. Tại khu Mong Kok sầm uất, quán Pho Viet Authentic Hanoi Cuisine lại gây ấn tượng với hình ảnh dòng người kiên nhẫn xếp hàng, chỉ để đợi chờ cơ hội được chạm vào tô phở Bắc nguyên bản giữa lòng Hồng Công.

Sự đa dạng còn thể hiện ở những nhà hàng như An Nam, nơi đưa thực khách về với không gian cổ điển để thưởng thức những món ăn cung đình Huế. Hay tại Pacific Place, nhà hàng Cô Thành với những món danh tiếng như bún bò Huế và bò lá lốt mang đến một trải nghiệm sang trọng và hiện đại hơn, nhưng vẫn khéo léo gìn giữ vẹn nguyên cái “gốc” đặc trưng của hương vị Việt Nam.

Từ những quán ăn nhỏ vào thập niên 1970 phục vụ cộng đồng người Việt và người Hoa gốc Việt, ẩm thực Việt tại Hồng Công đã trải qua những bước chuyển mình ngoạn mục. Ngày nay, từ những khu chợ cũ đến các trung tâm thương mại sang trọng tại Hồng Công đều dễ dàng bắt gặp những hàng quán ẩm thực Việt, như BÊP Vietnamese Kitchen, Ăn Chơi hay Chôm Chôm ở khu vực Central và Sheung Wan.

THANH HẰNG