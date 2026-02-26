Hướng nghiệp cho quân nhân xuất ngũ

Với sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân sự, quân nhân xuất ngũ tại TPHCM nhanh chóng hòa nhập nhịp sống mới, tiếp tục lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lao động và đời sống hàng ngày.

Giữ lửa sau ngày xuất ngũ

Giữa trưa, tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đặn trong căn bếp nhỏ phía sau trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp. Châu Quốc Quân (sinh năm 2002) thoăn thoắt đảo chảo rau, chăm chút từng phần ăn của đồng đội. Hơn một tháng nay, Quân đảm nhận vai trò “anh nuôi” của đơn vị.

Với một chàng trai gen Z, việc làm quen với bếp núc cho cả tập thể không tránh khỏi những lúng túng ban đầu. Quân chia sẻ: “Tôi mới vào làm gần 1 tháng nên vẫn đang bắt nhịp từng chút một. Nhiều món mới học nấu nên cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng được anh em khen và động viên, tôi rất vui và sẽ cố gắng thêm”.

Các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 trở về địa phương ẢNH: MẠNH THẮNG

Sự tỉ mỉ trong từng khay cơm, cách sắp xếp bát đũa ngay ngắn của Quân khiến người đối diện dễ nhận ra nếp sống của một người lính từng đi qua môi trường kỷ luật. Hai năm trong quân đội không chỉ giúp Quân rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh mà còn là quãng thời gian đánh dấu bước trưởng thành rõ nét về lý tưởng sống khi Quân vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, ngày xuất ngũ đầu năm nay, hành trang anh mang về không chỉ là ba lô quân trang, mà còn là tác phong đĩnh đạc và tinh thần trách nhiệm của một đảng viên trẻ.

Dẫu vậy, ổn định cuộc sống sau thời gian dài quen với nề nếp quân ngũ cũng không dễ dàng. Quân thừa nhận, khoảng 1-2 tháng đầu, bản thân phải tự điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt và có những định hướng nghiêm túc cho tương lai. Thời gian đó, sự quan tâm, định hướng kịp thời của gia đình, lãnh đạo địa phương, đặc biệt là Ban Chỉ huy quân sự phường, đã giúp Quân nhanh chóng bắt nhịp tìm được hướng đi phù hợp: tham gia lực lượng dân quân thường trực của phường.

Theo Chủ tịch UBND phường Gò Vấp Nguyễn Thị Đoan Trang, địa phương luôn xác định việc đồng hành với quân nhân xuất ngũ là nhiệm vụ quan trọng. Ngoài thăm hỏi, động viên, tặng quà, phường chú trọng hướng nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp với năng lực, sở trường của từng trường hợp. Riêng đợt xuất ngũ năm 2026, phường đã kết nối việc làm, hướng nghiệp và học nghề cho 15 quân nhân.

Không lãng phí nguồn nhân lực trẻ

Năm 2026, tại xã đảo Long Sơn, 25 thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương trong niềm phấn khởi và kỳ vọng của địa phương. Ngay từ những ngày đầu, Ban Chỉ huy quân sự xã đã khẩn trương triển khai công tác hướng nghiệp, bố trí nhân sự để không lãng phí nguồn lực trẻ đã được rèn giũa trong quân ngũ.

Đại úy Nguyễn Văn Quyền, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Long Sơn, cho biết, xã giới thiệu 3 quân nhân tham gia dân quân thường trực, 5 quân nhân tham gia các Tổ an ninh trật tự ở cơ sở. Song song đó, xã khuyến khích thanh niên tiếp nối nghề biển, nghề thủ công truyền thống; đồng thời tư vấn học nghề như lái xe, điện dân dụng, điện tử… phù hợp nhu cầu lao động tại chỗ.

Nhiều quân nhân xuất ngũ cũng được kết nối việc làm tại các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, trong đó có Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam (LSP). Đây không chỉ là cơ hội việc làm ổn định, mà còn là môi trường để phát huy tác phong, tính kỷ luật của người lính trong sản xuất công nghiệp hiện đại.

Phạm Quốc Kiệt (sinh năm 2004), xuất ngũ từ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, là một trong những gương mặt tiêu biểu. Trở về địa phương với chứng chỉ lái xe ô tô được đào tạo trong thời gian rèn luyện, Kiệt nhanh chóng được tư vấn, kết nối với các doanh nghiệp lớn. Dù có nhiều lựa chọn, Kiệt vẫn cân nhắc kỹ để tìm công việc phù hợp với năng lực và định hướng lâu dài. Kiệt chia sẻ, điều khiến bản thân xúc động nhất là sự quan tâm sát sao của lãnh đạo xã và Ban Chỉ huy quân sự xã trong việc tư vấn, kết nối việc làm ngay tại quê hương.

Còn tại phường Chợ Quán, nơi có 56 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương, công tác hậu phương quân đội cũng đang được triển khai bài bản. Đến nay, đa số quân nhân xuất ngũ đã cơ bản ổn định định hướng học tập, việc làm, tham gia các khóa học nghề theo định hướng của phường. Phường đã tổ chức đăng ký vào ngạch dự bị cho 56 quân nhân, lập hồ sơ cử đi đào tạo sĩ quan dự bị cho 2 quân nhân mới xuất ngũ, tạo nguồn phát triển lâu dài.

Theo Thượng úy Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Chợ Quán, khó khăn trong tìm kiếm việc làm của quân nhân sau xuất ngũ là một số trường hợp tay nghề còn hạn chế, định hướng nghề nghiệp chưa rõ, trong khi thị trường lao động biến động nhanh, yêu cầu kỹ năng ngày càng cao. Vì vậy, Đảng ủy - UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường xác định công tác hậu phương quân đội là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt hoàn cảnh từng trường hợp để có sự hỗ trợ phù hợp.

Năm 2026, TPHCM có 1.249 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự được tuyển chọn, huấn luyện, công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố; 2 đồng chí được chuyển sang phục vụ lâu dài trong quân đội; 11 đồng chí được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị tại các nhà trường của Bộ Quốc phòng. Các chế độ, chính sách hỗ trợ quân nhân xuất ngũ được đảm bảo đầy đủ với tổng số tiền trợ cấp một lần, trợ cấp tạo việc làm và bảo hiểm xã hội quân nhân nhận được hơn 35 triệu đồng/người. Ngoài ra, mỗi chiến sĩ được tặng 1 thẻ học nghề giá trị tương đương 12 tháng lương cơ sở, cùng các phần quà từ Bộ Quốc phòng và UBND TPHCM.

