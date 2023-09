Australia nay gần hơn với các đường bay của Vietjet tới 5 thành phố lớn nhất xứ sở chuột túi

Trong chương trình “Lễ trao thưởng và tôn vinh điển hình tiên tiến về về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ” năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, nhiều cá nhân, tập thể vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng, Bộ Công an.