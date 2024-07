AWS App Studio hỗ trợ các nhà phát triển tạo ứng dụng chỉ trong vài phút

Tại hội nghị AWS Summit New York, Amazon Web Services, Inc. (AWS), công ty thuộc Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) đã công bố AWS App Studio, một dịch vụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tạo ra các ứng dụng cho quy mô doanh nghiệp.