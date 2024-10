Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt các đối tượng tháo và gửi thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Ngày 18-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.