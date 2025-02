Bắc bộ có mưa phùn, TPHCM không mưa

Bắc bộ có mưa phùn. Ảnh: TTXVN

Tại Bắc bộ, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn, từ đêm 15 đến 16-2 có mưa nhỏ rải rác, riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.



Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, từ đêm 15 đến 16-2 có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm, trời rét về đêm và sáng. Trung Trung bộ duy trì trạng thái có mưa rải rác, riêng ngày 16-2 có mưa rào, trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Chuyên gia khí tượng khuyến cáo, người dân khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ cần lưu ý giữ ấm, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già và người có bệnh lý nền. Sương mù dày vào sáng sớm có thể làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông, cần thận trọng khi di chuyển. Độ ẩm cao kéo dài dễ gây nấm mốc và ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp, nên giữ môi trường sống khô thoáng và sử dụng thiết bị hút ẩm nếu cần.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 15-2: phía Tây Bắc bộ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; vùng núi cao 14-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá đến Huế có mưa vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng và đêm phía Bắc trời rét; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Dự báo, TPHCM không mưa, trời nắng. Nhiệt độ từ 25-32 độ C.

