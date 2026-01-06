Bắc bộ rét đậm diện rộng, Nam bộ tiếp tục mưa trái mùa

Ngày 6-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung bộ và tiếp tục tác động mạnh đến Bắc bộ, khiến nhiệt độ giảm phổ biến 2-5 độ C so với những ngày trước. Nam bộ tiếp tục mưa trái mùa vào chiều và tối.

Sáng sớm 6-1, Bắc bộ trời rét đậm diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tại Hà Nội, trời không mưa, rét đậm.

Theo số liệu từ các nền tảng theo dõi thời tiết trực tuyến, sáng sớm 6-1, nhiệt độ tại Hà Nội khoảng 11-12 độ C, Lạng Sơn khoảng 7-9 độ C, Cao Bằng khoảng 9-11 độ C, Lào Cai khoảng 10-12 độ C.

Không khí lạnh tăng cường xuống nước ta sáng 6-1, nhiễu động ở Nam Biển Đông có thể gây mưa rào ở Nam bộ. Nguồn: Z.E

Tại Bắc Trung bộ, thời tiết rét, có nơi rét đậm. Không khí lạnh trong ngày 6-1 tiếp tục tăng cường và lan xuống Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm 6-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông.

Ảnh minh họa

Đối với Nam bộ, theo các chuyên gia khí tượng, sáng 6-1 khu vực này ít mưa nhưng chiều và tối 6-1, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông do nhiễu động khí quyển từ khu vực Nam Biển Đông. Cường độ mưa chiều 6-1 không lớn như chiều và tối 5-1. Tuy nhiên, chiều và tối 7-1, mưa dông có khả năng gia tăng trở lại và mở rộng sang khu vực Tây Nam bộ. Người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo về nguy cơ mưa trái mùa.

Tin liên quan TPHCM xuất hiện mưa rào trái mùa

PHÚC HẬU