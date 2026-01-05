Xã hội

TPHCM xuất hiện mưa rào trái mùa

SGGPO

Khoảng 14 giờ ngày 5-1, mây đen xuất hiện tại nhiều khu vực ở TPHCM, sau đó có mưa rào và dông. 

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, do không khí lạnh tăng cường mạnh xuống phía Nam, khoảng ngày 5 đến 6-1, được tăng cường bổ sung thêm. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ hoạt động không mạnh, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động tốt và tác động đến khu vực Nam bộ vào khoảng ngày 5-1 đến 7-1. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ở khu vực TPHCM có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

20260105_144245.jpg
TPHCM xuất hiện mưa rào trái mùa. Ảnh: MINH HẢI

Ngày 5-1, Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ cũng phát đi bản tin dự báo triều cường khu vực sông Sài Gòn TPHCM đầu tháng 1-2026. Theo đó, lúc 7 giờ ngày 5-1, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) là 1,58m, xấp xỉ báo động 3; trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,59m, xấp xỉ báo động 3; trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) là 1,74m, trên báo động 3 là 0,14m.

Dự báo, mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm trong ngày 5-1, sau xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An, Nhà Bè còn duy trì ở mức cao trên báo động 2 đến hết ngày 6-1; trạm Thủ Dầu Một đến hết ngày 7-1.

TPHCM cần đề phòng gió Đông Bắc hoạt động có cường độ mạnh, kết hợp với những ngày xuất hiện triều cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tin liên quan
MINH HẢI

Từ khóa

mưa trái mùa TPHCM triều cường cao ngập úng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn