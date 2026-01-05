Khoảng 14 giờ ngày 5-1, mây đen xuất hiện tại nhiều khu vực ở TPHCM, sau đó có mưa rào và dông.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, do không khí lạnh tăng cường mạnh xuống phía Nam, khoảng ngày 5 đến 6-1, được tăng cường bổ sung thêm. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ hoạt động không mạnh, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động tốt và tác động đến khu vực Nam bộ vào khoảng ngày 5-1 đến 7-1. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ở khu vực TPHCM có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

TPHCM xuất hiện mưa rào trái mùa. Ảnh: MINH HẢI

Ngày 5-1, Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ cũng phát đi bản tin dự báo triều cường khu vực sông Sài Gòn TPHCM đầu tháng 1-2026. Theo đó, lúc 7 giờ ngày 5-1, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) là 1,58m, xấp xỉ báo động 3; trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,59m, xấp xỉ báo động 3; trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) là 1,74m, trên báo động 3 là 0,14m.

Dự báo, mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm trong ngày 5-1, sau xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An, Nhà Bè còn duy trì ở mức cao trên báo động 2 đến hết ngày 6-1; trạm Thủ Dầu Một đến hết ngày 7-1.

TPHCM cần đề phòng gió Đông Bắc hoạt động có cường độ mạnh, kết hợp với những ngày xuất hiện triều cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

MINH HẢI