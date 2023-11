Bắc bộ rét đậm, Trung bộ mưa lớn

Khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 14 đến 17°C, khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 11 đến 14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 19°C.

* Ngoài ra, đêm qua và sáng sớm nay, từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Dự báo, từ hôm nay đến ngày 16-11, từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 450mm; khu vực Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 250mm; từ hôm nay đến ngày 15-11, ở phía Đông của khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm.

Trong 24 giờ qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

* Trên biển hiện nay, ở trạm đảo Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm đảo Hòn Ngư có gió giật mạnh cấp 8; trạm đảo Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 đến 6m; Nam Vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 3,5m; Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng biển cao 3 đến 5m.

* Nam bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34°C.