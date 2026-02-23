Gia Lai: Phát hiện ô tô cùng 2 thi thể dưới kênh

Ngày 23-2, ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) cho biết, tại địa phương vừa phát hiện thi thể 1 nam 1 nữ, cùng một ô tô dưới kênh Vân Phong, đoạn chảy qua địa bàn.