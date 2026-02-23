Ngư dân Khánh Hòa hứng khởi đón chuyến biển đầu xuân

Sáng 23-2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ), không khí tại cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) rộn ràng khi hàng loạt tàu cá nối đuôi nhau cập bến, trong khoang đầy ắp cá.