Bắc Kạn cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để phát triển du lịch

Bắc Kạn là trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên hơn 4.800km2; dân số hơn 320.000 người; mật độ dân số khoảng 67 người/km2; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 88%. Tiềm năng phát triển du lịch, nhất là du lịch trải nghiệm, tham quan, khám phá, du lịch cộng đồng… với những phong tục tập quán phong phú, đa dạng của 7 dân tộc (Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa, Sán Chay), biểu trưng nhất là văn hóa Tày Nùng. Tỉnh có hồ Ba Bể nổi tiếng là “viên ngọc xanh giữa đại ngàn Việt Bắc”, các di tích quốc gia đặc biệt, hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và là 1 trong 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trăn trở với sự phát triển của Bắc Kạn. Thủ tướng biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Kạn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, đặc biệt là những đột phá gồm: phát triển kinh tế rừng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở khai thác thế mạnh từ rừng gắn với bảo vệ rừng; tập trung phát triển du lịch với lợi thế trung tâm của vùng và hồ Ba Bể. Tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành để có cơ chế, chính sách phù hợp huy động nguồn lực phát triển.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Kạn phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất của mình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có đầy đủ các nền tảng cơ bản của trình độ phát triển trung bình khá so với cả nước; đến năm 2050 có nền kinh tế năng động, mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước. Tỉnh cần tận dụng triệt để những tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh nhằm tạo đột phá để phát triển (diện tích rừng tự nhiên lớn, tiềm năng phát triển nông nghiệp sinh thái...).

Thủ tướng cũng yêu cầu, là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đầu tư cho phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch cần gắn với bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và không ngừng cải thiện đời sống của đồng bào. Phát triển phải gắn với công bằng và tiến bộ xã hội. Tỉnh cần tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, “chọn đúng, chọn trúng” để thúc đẩy phát triển du lịch, nhất là lợi thế hồ, sông, lấy hồ Ba Bể làm trung tâm, gắn với hồ Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) và các dòng sông; xây dựng mô hình thí điểm phát triển “điểm du lịch cộng đồng”…