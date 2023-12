Bạc Liêu: Bàn giao phương tiện chuyên dụng cho lực lượng công an

Trao quyết định bàn giao phương tiện chuyên dụng và ca nô cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn ở Bạc Liêu. Ảnh: TRỌNG NGUYỄN

Để tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng công an cơ sở phát huy hiệu quả vai trò bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, Công an tỉnh Bạc Liêu đề xuất và được Bộ Công an đồng ý trang bị 2 xe mô tô cho Công an phường 1, TP Bạc Liêu - đơn vị được chọn triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. 18 xe ô tô tải chuyên dụng cho công an các xã, phường, thị trấn và 26 ca nô cho công an các xã có địa hình đặc thù sông nước trên địa bàn tỉnh.

Phương tiện chuyên dụng và ca nô bàn giao cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn. Ảnh: TRỌNG NGUYỄN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, đây là sự quan tâm của Bộ Công an đối với Công an tỉnh Bạc Liêu, qua đó thể hiện tầm quan trọng của việc trang bị phương tiện bảo đảm cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Đại tá Trương Công Dũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng trụ sở làm việc cũng như trang bị công cụ, phương tiện chuyên dùng cho công an các xã còn lại trên địa bàn, đảm bảo đồng bộ, chính quy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng đúng mục đích, yêu cầu công tác, thường xuyên kiểm tra, bảo trì định kỳ.

Đại tá Trương Công Dũng trao quyết định bàn giao phương tiện chuyên dụng và ca nô cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn.

TẤN THÁI