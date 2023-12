Bạc Liêu: Tuyên dương 25 cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới biển

Các cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới biển. Ảnh: TUẤN KIỆT

Theo đó, có 25 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu được biểu dương tại hội nghị. Đây là những tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, mỗi cá nhân được biểu dương là những tấm gương tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh về tinh thần lao động, học tập, làm việc, cống hiến, ý chí quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển được giao.

Ông Phạm Văn Thiều đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh về các chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, tạo cơ sở, nền tảng để xây dựng khu vực biên giới của tỉnh Bạc Liêu ổn định về chính trị - xã hội, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, thuận lợi về quan hệ đối ngoại.

TẤN THÁI