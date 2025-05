Đồng bằng sông Cửu Long - Thi công xuyên lễ trên các công trình trọng điểm quốc gia

Trong những ngày cả nước rộn ràng mừng đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên công trường các dự án trọng điểm quốc gia không khí thi công vẫn nhộn nhịp và hăng say. Các kỹ sư, đội ngũ công nhân làm xuyên lễ, quyết tâm đưa công trình về đích theo tiến độ, thậm chí có những công trình xong trước hạn…

Công nhân tất bật thi công

Sáng 30-4, tại công trình Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) không khí thi công nhộn nhịp, các công nhân trực tiếp làm việc với các hạng mục khác nhau. Tại khu vực xử lý nền móng khối nhà chính, công nhân lái xe cuốc tiến hành múc lớp đất mặt để chuẩn bị thi công lớp vỉ sắt gia cố nền phía dưới. Một nhóm khác thì thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Mặc dù nghỉ lễ nhưng trên công trình Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh vẫn thi công nhộn nhịp. Ảnh: TẤN THÁI

Ông Trần Trường Sơn (quản lý đội thi công tại công trình), cho biết: “Tùy theo các hạng mục bệnh viện mà các công nhân thi công các phần việc khác nhau. Mặc dù ngày lễ nhưng nhiều công nhân vẫn trực tiếp làm nhằm đảm bảo tiến độ theo cam kết với chủ đầu tư”.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau có quy mô 1.200 giường bệnh nằm trong 80 công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) vừa được khởi công. Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư trên 3.300 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2026.

Ghi nhận tại nút giao Mỹ Yên (thuộc Dự án đường Vành đai 3 TPHCM, Dự án thành phần 7 có chiều dài 6,84km, thuộc tỉnh Long An) không khí thi công rất khẩn trương. Đơn vị thi công đã làm xong hạng mục gác dầm cầu vượt và đang trong quá trình thi công cấp phối đá dăm, đắp nền, lu lèn nền đường.

Chủ đầu tư cho biết, gói thầu số 1 triển khai 9 mũi thi công, gói thầu số 2 triển khai 13 mũi thi công, gói thầu số 3 khai 5 mũi thi công… Các đơn vị thi công xuyên lễ nhằm đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 2-9.

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, cho biết, tỉnh Long An không ngừng cố gắng, huy động toàn bộ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án đường Vành đai 3 TPHCM (qua Long An) theo các mốc tiến độ đã đề ra của toàn dự án.

Các công trường dự án trọng điểm khác cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án cầu Rạch Miễu 2, Dự án cầu Đại Ngãi… cũng tổ chức thi công xuyên lễ, nỗ lực đạt và vượt tiến độ đề ra.

Ông Đinh Lê Thông, Giám đốc quản lý Dự án cầu Đại Ngãi, cho biết, hiện cầu Đại Ngãi 2 cơ bản đã hoàn thành khối lượng các gói thầu, chỉ còn khâu hoàn thiện một số hạng mục phụ là có thể tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng. Đối với cầu Đại Ngãi 1, các nhà thầu vẫn đang tích cực huy động nhân lực, vật lực để thi công, kể cả ngày lễ 30-4. Theo đó, tại nhiều điểm thi công, nhà thầu đã triển khai phương án bố trí kỹ sư, công nhân, máy móc làm việc xuyên lễ trên công trường.

Đưa công trình về đích trước hạn

Nhiều năm qua, cứ vào dịp lễ, tết thường xuyên xảy ra kẹt xe tại khu vực cầu Rạch Miễu, khiến cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, người dân hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang rất kỳ vọng cầu Rạch Miễu 2 sớm xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nhộn nhịp thi công trên công trình Dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: NGỌC PHÚC

Trước mong mỏi trên, dù đang là kỳ nghỉ lễ, nhưng tại điểm đầu cầu Rạch Miễu 2 (phía Tiền Giang), hàng chục công nhân điều khiển xe lu, máy ủi, xe rải nhựa, máy múc… thi công rải bê tông nhựa đoạn đường dẫn lên cầu. Còn phía Bến Tre, đoạn gần cầu Hàm Luông, các cán bộ công nhân và nhiều phương tiện, thiết bị máy móc cũng đang rất khẩn trương thi công rải đá, trải nhựa đoạn đường dẫn lên cầu chính Rạch Miễu 2.

Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), hiện có hơn 20 mũi thi công với 400 cán bộ kỹ thuật, công nhân cùng nhiều thiết bị máy móc đang thi công Dự án cầu Rạch Miễu 2 trong dịp lễ 30-4 và 1-5 này.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, cho biết, đến nay toàn Dự án cầu Rạch Miễu đạt trên 85% khối lượng, vượt tiến độ chung hơn 5%. Riêng phần cầu chính vượt tiến độ 15% (100% thân trụ tháp đã hoàn thành, 112 bó dây văng đã được lắp đặt, 13/14 khối đúc mặt cầu đã hoàn thiện). Về phần đường dẫn, toàn bộ 14km đã được thi công đồng loạt, lớp cấp phối đá dăm hoàn thành khoảng 72%, rải bê tông nhựa đạt 50%. Dự kiến đến 30-6, toàn bộ cầu trên tuyến và phần đường phía Bến Tre sẽ hoàn tất.

Còn ông Huỳnh Phước Thái, Phó Giám đốc Ban QLDA 2 tỉnh Sóc Trăng (đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng), cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ thi công bù lại khối lượng bị chậm, nên 4 gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 4 đều triển khai phương án thi công xuyên dịp lễ 30-4 này. Theo đó, các mũi thi công đã lên phương án đảm bảo huy động nhân lực, phương tiện, máy móc thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa” nhằm đảm bảo tiến độ đã cam kết. Chúng tôi sẽ tiến hành khen thưởng kịp thời đối với các nhà thầu thực hiện đạt, vượt khối lượng đề ra; đồng thời cũng sẽ nhắc nhở, thậm chí xử lý mạnh tay đối với các nhà thầu không đạt khối lượng đã cam kết như tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh”.

“Việc thi công xuyên lễ nhằm thể hiện quyết tâm và quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và thông xe trước Quốc khánh 2-9-2025, rút ngắn 4 tháng so với kế hoạch”, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thông tin.

NGỌC PHÚC - TUẤN QUANG - TẤN THÁI