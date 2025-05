CSGT TPHCM ghi dấu ấn trong đại lễ 30-4

Trong đại lễ 30-4, CSGT TPHCM đã đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn và ghi dấu ấn với nhiều hành động ấm áp, đầy tính nhân văn.

CSGT TPHCM mở đường đưa bé trai 5 tuổi đuối sức về chăm sóc và hỗ trợ tìm người thân.

Ngày 1-5, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp đại lễ 30-4.

Theo Phòng PC08, từ đầu tháng 4-2025 đến nay, 100% quân số của đơn vị được huy động để giữ ANTT, TTATGT chi dịp lễ. CSGT triển khai đồng bộ các giải pháp, bao gồm tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm, khu vực diễn ra lễ hội và điểm tập trung đông người.

Các CSGT TPHCM điều tiết, phân luồng giao thông ở các tuyến đường

Đặc biệt, tại khu vực trung tâm thành phố, nơi diễn ra lễ diễu binh và diễu hành, CSGT phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và người dân tham gia sự kiện.

CSGT chủ động điều tiết, phân luồng giao thông tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường dẫn vào trung tâm và các địa điểm tổ chức lễ hội, đảm bảo cho người dân và du khách di chuyển thuận lợi, an toàn. Qua đó, tình hình giao thông được đảm bảo, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc.

CSGT hỗ trợ tìm kiếm gia đình cho bé trai 5 tuổi đi lạc ở bến Bạch Đằng đêm 27-4

Lực lượng CSGT hỗ trợ nhiều trường hợp chở trẻ em đi cấp cứu

CSGT hỗ trợ tài xế di chuyển xe bị hư hỏng trên tuyến Tôn Đức Thắng

Nữ CSGT bế một em bé bị lạc gia đình trong khu vực diễu binh để tìm người thân bé

CSGT trao trả chiếc điện thoại bị đánh rơi cho chủ sở hữu

Không chỉ đảm bảo TTATGT, CSGT TPHCM còn ghi dấu ấn bằng những hành động ấm áp, đầy tính nhân văn như: chở trẻ em đến bệnh viện cấp cứu, giúp đỡ tìm người thân cho trẻ em đi lạc, hỗ trợ người dân khi xe gặp sự cố hay tận tâm tìm kiếm, trao trả tài sản bị mất...

CSGT tặng nước suối cho người dân chiều 29-4

Ngoài ra, CSGT còn lập nhiều trạm dừng chân để tiếp nước suối, khăn lạnh cho người dân về quê nghỉ lễ hay người dân vào TPHCM tham gia lễ kỷ niệm 30-4…

CHÍ THẠCH