Miền Bắc mưa to, miền Nam nắng nóng kèm mưa chuyển mùa

Hà Nội mưa như trút ở phía Tây sáng sớm 1-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng nay 1-5, nhiều khu vực ở miền Bắc như Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang và Cao Bằng đã có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát liên tiếp các bản tin cảnh báo ngập và nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội

Theo dự báo viên Lê Đức Tùng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện khu vực Hà Nội đang có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Ngập trên tuyến phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

"Trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30 - 60 phút", dự báo viên Lê Đức Tùng lưu ý.

Mưa to khả năng gây ngập lụt trên các tuyến phố, ảnh hưởng, tắc nghẽn cục bộ hoặc nhiều phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn khi di chuyển. Người dân cần tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để di chuyển an toàn.

Mưa như trút ở ngoại thành Hà Nội

Theo đánh giá của các chuyên gia thời tiết, thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay tại miền Bắc nhìn chung mát mẻ.

Tuy nhiên hôm nay nhiều nơi vẫn tiếp tục có mưa to. Người dân và du khách cần lưu ý khi di chuyển, đặc biệt là ở khu vực vùng núi, trung du có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.

Ảnh radar vùng mưa đang lan tỏa trên diện rộng tại Hà Nội và Tây Bắc sáng sớm 1-5

Dự báo, hôm nay là cao điểm cuối cùng của đợt mưa tại miền Bắc. Sau đó, thời tiết sẽ dần bước vào giai đoạn nắng nóng ở mức vừa phải.

Dưới đây là bảng lượng mưa sáng nay 1-5 tại Bắc bộ theo dữ liệu của hệ thống đo mưa tự động Vrain:

Địa phương Lượng mưa (mm) Tuyên Quang 104.8 Hà Giang 95.4 Thái Nguyên 90.8 Bắc Kạn 76.6 Lào Cai 67.6 Hòa Bình 67.4 Cao Bằng 67 Vĩnh Phúc 64.6 Yên Bái 63.2 Phú Thọ 58 Lai Châu 52.4 Bắc Giang 49 Hà Nội 42.2 Lạng Sơn 37.4

Tại miền Nam, các chuyên gia khí tượng cảnh báo, hôm nay 1-5, nắng nóng vẫn còn tiếp tục và sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Các mô hình dự báo của châu Âu và Mỹ đều cho thấy, vùng nóng tại Đông Nam bộ hôm nay sẽ mở rộng và đạt cực đại. Tuy nhiên, khả năng từ chiều tối nay (sau 17 giờ), khu vực Nam bộ có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, báo hiệu bước chuyển sang giai đoạn thời tiết mới.

Cơ quan dự báo khí tượng của Việt Nam cũng nhận định, từ ngày 2-5, đợt nắng nóng ở Nam bộ sẽ chấm dứt hoàn toàn. Từ chiều 1 đến 8-5 sẽ có mưa chuyển mùa với tần suất đều hơn, mở đầu cho mùa mưa năm 2025 (chính thức từ giữa tháng 5).

Riêng khu vực Tây Nguyên, dù đã ghi nhận vài điểm có mưa sớm, nhưng nhìn chung khả năng chuyển mùa sẽ chậm hơn so với miền Nam.

Theo các chuyên gia khí tượng, cơ sở để nhận định mùa mưa ở Nam bộ sắp bắt đầu vì trường gió mùa Tây Nam (yếu tố chính gây mưa tại Tây Nguyên và Nam bộ) đang có xu hướng hình thành trên diện rộng từ Ấn Độ Dương đến vịnh Thái Lan. Nếu xu hướng này được thiết lập ổn định từ đầu tháng 5, Nam bộ và Tây Nguyên sẽ bước vào mùa mưa từ giữa tháng 5.

Các chuyên gia thời tiết cũng lưu ý, mặc dù từ chiều ngày 1 đến ngày 8-5, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông chuyển mùa nhưng chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối, còn ban ngày trời vẫn nắng, có nơi tiếp tục nắng nóng. Người dân cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết, đề phòng các hiện tượng cực đoan như mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh trong thời gian chuyển mùa.

PHÚC HẬU - Theo TTXVN