Mới năm ngoái, du lịch xứ mình còn lo lắng về sự phục hồi. Nhưng tới giờ, ngành công nghiệp không khói Việt Nam đã có thêm sinh lực để tham gia cuộc đua hút khách quốc tế với các nước trong khu vực. Chuyện này do hên hay có bí quyết xuất hiện gần đây?

- Rõ ràng đây không phải do may mắn. Khách quốc tế đa phần là những người đã đi khắp xứ, cho nên chọn điểm đến, họ phải đủ tin tưởng. Lòng tin đó là chỗ dựa quan trọng để tốc độ hồi phục của du lịch mình cao hơn trung bình so với châu Á - Thái Bình Dương. Sức hút đó chứng tỏ khả năng cạnh tranh của du lịch Việt đã khác trước. Rất nhiều doanh nghiệp đã sáng tạo ra các sản phẩm mới, khiến du khách sướng vui.

- Sản phẩm độc đáo có thể kể đến là những gì?

- Nhiều khách Tây đã khoái trá khi được chăn vịt, cưỡi trâu, dỡ chà, tát đìa, đặt trúm… Đối với họ, bỗng nhiên được trở thành “thủ lĩnh chăn vịt” là một điều vô cùng thích thú. Nói rộng ra, du lịch nông nghiệp đã trở thành một điểm nhấn quan trọng. Kéo dài thời gian lưu trú, miễn thị thực đơn phương cho nhiều nước, hoặc áp dụng cấp thị thực điện tử cũng là những chính sách hấp dẫn du khách.

- Nếu cứ 2 người dân mà đón được một khách quốc tế, Việt Nam hướng đến đón 50 triệu khách. Đó là mục tiêu sẽ đạt được, khi du lịch xứ mình ngày càng bài bản hơn.

TƯ QUÉO