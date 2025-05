- Những mặt bằng này đóng cửa dài là vì 2 lý do. Thứ nhất, thị hiếu tiêu dùng gắn liền với bán hàng online. Thứ nhì, thị trường bán lẻ co lại do chủ kinh doanh ưu tiên cắt giảm chi phí. Chỉ khi hai yếu tố này cải thiện, mặt bằng mới được cho thuê?

- Điều đó đúng. Nhưng còn khía cạnh quan trọng nữa là các chủ nhà đã giảm mạnh giá cho thuê. Tùy tuyến đường, mức giảm giá cao nhất lên tới 30%-40%. Giá cho thuê phải đủ hấp dẫn cho người kinh doanh kiếm lời. Thúc đẩy này giúp cho hàng loạt siêu thị, tiệm ăn uống dọc tuyến metro mở cửa. Còn ở các đường có giá thuê cao hơn, chủ kinh doanh ngành hàng ẩm thực cao cấp, thời trang mắc tiền, hoặc tài chính - ngân hàng sẽ chiếm lĩnh mặt bằng.

- Nếu quan sát trên diện rộng, nhiều cửa hàng bán lẻ được kích hoạt còn cho thấy “sức khỏe” của nền kinh tế đã khác trước. Cộng với đó, là nguồn khách du lịch quốc tế ngày càng đông đảo. Dù người mua là khách nội hay ngoại, tiêu dùng đã nhích lên thấy rõ. Đây là tín hiệu đáng mừng và càng kích thích sinh khí làm ăn.

TƯ QUÉO