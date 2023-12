HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X thống nhất bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân

Sáng 29-12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đọc tờ trình về việc bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tân. Bằng hình thức biểu quyết công khai, 100% đại biểu HĐND tỉnh nhất trí bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng trình bày tờ trình bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban đối với ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ. Ông Tường bị UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do có những vi phạm trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL.

Trước đó, vào ngày 31-12-2022, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự do liên quan đến vụ án “Chuyến bay giải cứu”.

Tiếp đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân.

Đến ngày 27-12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu". Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Văn Tân bị tuyên 6 năm tù giam, án phúc thẩm xuống còn 5 năm tù.

NGUYỄN CƯỜNG