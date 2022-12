Mở rộng điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp tục khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan An ninh điều tra mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao; TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới vụ án, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị tỉnh Quảng Nam rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin, tài liệu đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly.

Đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly, Bộ Công an yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ của các khách sạn, resort đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên các chuyến bay tự trả phí cách ly. Việc này bao gồm hồ sơ cả những khách sạn không được lựa chọn là điểm cách ly.

Những đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của khách sạn, resort xin là địa điểm cách ly; cung cấp tài liệu thể hiện quá trình giải quyết từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định lựa chọn điểm cách ly và danh sách cá nhân tham gia quá trình xét duyệt hồ sơ của khách sạn, resort.

Đối với việc xin chủ trương cách ly, Bộ Công an yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp nộp đơn đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam hồi hương trên chuyến bay trả phí. Những doanh nghiệp được cấp và không được cấp, nêu lý do không cấp chủ trương; những doanh nghiệp được cấp chủ trương cách ly nhưng không tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước.