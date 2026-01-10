Bàn giao nhà cho hộ dân tại Lâm Đồng trong Chiến dịch Quang Trung

Ngày 10-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho hộ dân trên địa bàn xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) bị thiệt hại do mưa lũ.

Căn nhà bàn giao cho gia đình ông Phạm Văn Hải (thôn 14, xã Cát Tiên) nằm trong Chiến dịch Quang Trung.

Các đơn vị chúc mừng gia đình ông Phạm Văn Hải có căn nhà mới, ổn định cuộc sống

Trước đó, ngày 11-12-2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai huy động 38 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại xã Cát Tiên trực tiếp tham gia thi công, hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Hải xây dựng lại nhà ở.

Đại diện Quân khu 7 trao quà tặng đến gia đình ông Phạm Văn Hải tại buổi lễ khánh thành

Căn nhà được xây dựng mới theo quy mô nhà cấp 4, với diện tích sử dụng 135,5m², gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm và nhà vệ sinh. Kết cấu khung móng, cột, dầm, giằng bê tông cốt thép kiên cố, tường xây gạch, mái lợp tôn, đảm bảo an toàn và mỹ thuật… tổng kinh phí xây dựng 800 triệu đồng.

ĐOÀN KIÊN