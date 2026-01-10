Xã hội

Bàn giao nhà cho hộ dân tại Lâm Đồng trong Chiến dịch Quang Trung

SGGPO

Ngày 10-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho hộ dân trên địa bàn xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) bị thiệt hại do mưa lũ.

Căn nhà bàn giao cho gia đình ông Phạm Văn Hải (thôn 14, xã Cát Tiên) nằm trong Chiến dịch Quang Trung.

612067844_874056261997062_8700347280595417376_n.jpg
Các đơn vị chúc mừng gia đình ông Phạm Văn Hải có căn nhà mới, ổn định cuộc sống

Trước đó, ngày 11-12-2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai huy động 38 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại xã Cát Tiên trực tiếp tham gia thi công, hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Hải xây dựng lại nhà ở.

612951371_874056345330387_849156507224337289_n.jpg
Đại diện Quân khu 7 trao quà tặng đến gia đình ông Phạm Văn Hải tại buổi lễ khánh thành

Căn nhà được xây dựng mới theo quy mô nhà cấp 4, với diện tích sử dụng 135,5m², gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm và nhà vệ sinh. Kết cấu khung móng, cột, dầm, giằng bê tông cốt thép kiên cố, tường xây gạch, mái lợp tôn, đảm bảo an toàn và mỹ thuật… tổng kinh phí xây dựng 800 triệu đồng.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Phạm Văn Hải Cát Tiên Xây gạch Lợp tôn Giúp dân Giằng Thần tốc Bê tông cốt thép Nhà cấp bốn UBND tỉnh Lâm Đồng Chiến dịch Quang Trung

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn