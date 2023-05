Bán lẻ Việt “nâng đỡ” nhà cung cấp Việt

Ngày 6-5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an TP Cao Lãnh phối hợp với Công an phường Mỹ Phú bắt quả tang đối với đối tượng Nguyễn Lê Thành Duy (tên thường gọi Nhí, sinh năm 1981, ngụ phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.