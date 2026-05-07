Thông tin kinh tế

Cần biết

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Thạnh thông báo tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Thạnh có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2026, cụ thể như sau:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Thạnh thông báo tuyển dụng viên chức

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển:

- Vị trí Chuyên viên về Quản lý dự án: 06 người

- Vị trí Chuyên viên về Bồi thường, phát triển quỹ đất: 02 người

- Vị trí Kế toán viên: 03 người

- Vị trí Chuyên viên Hành chính – Văn phòng: 02 người

- Vị trí Chuyên viên Tổng hợp: 01 người

- Vị trí Chuyên viên về tổ chức bộ máy và thi đua khen thưởng: 01 người

- Vị trí Chuyên viên Kế hoạch – Đầu tư: 02 người

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ dự tuyển: được niêm yết tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Thạnh.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/5/2026 đến hết ngày 06/06/2026 (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Thạnh (số 1185/9 đường ĐT 3-1, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Từ khóa

Kế toán viên Cần tuyển Chuyên viên Đông Thạnh Quản lý dự án Giờ hành chính Dự tuyển Quỹ đất Thi đua Bồi thường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn