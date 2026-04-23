Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026 cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu

Chi tiết tại Thông báo số 69/TB-TTBT&CTXH ngày 22 tháng 4 năm 2026 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ https://trungtambtctxh.vn/.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện: Xem chi tiết tại Thông báo số 69/TB-TTBT&CTXH ngày 22 tháng 4 năm 2026 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ https://trungtambtctxh.vn/.

Lưu ý: Người trúng tuyển sẽ được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Thành phần hồ sơ:

Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ) và bản sao các hồ sơ minh chứng đối với các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) trong tuyển dụng viên chức.

Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày từ ngày 23-4-2026 đến hết ngày 23-5-2026.

* Hình thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Nơi nhận: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội. Địa chỉ: ấp 6, xã Châu Pha, TPHCM.

* Thời gian nhận: Theo giờ làm việc hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00.

Địa chỉ và thông tin đơn vị tuyển dụng, Phiếu đăng ký dự tuyển, nội dung tuyển dụng và các thông tin khác có liên quan, ứng viên vui lòng xem tại Thông báo số 69/TB-TTBT&CTXH ngày 22 tháng 4 năm 2026 và Kế hoạch số 17/KH-TTBT&CTXH ngày 21 tháng 4 năm 2026 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ https://trungtambtctxh.vn/.