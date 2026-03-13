Thông tin kinh tế

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Củ Chi thông báo thanh lý tài sản thế chấp

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Củ Chi thông báo về việc đang phối hợp với khách hàng bán tài sản thế chấp như sau:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Củ Chi thông báo thanh lý tài sản thế chấp

Tài sản: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 12, Tờ bản đồ 44, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM. (Nay là xã Tân An Hội, TP.HCM)

Diện tích: 571,5m2 (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi mốt phẩy năm mét vuông)

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 200m2, đất trồng cây lâu năm 371,5m2

Giá bán dự kiến: mua bán thỏa thuận, tối thiểu 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo.

Phương thức: Mua bán thỏa thuận

Thông tin liên hệ: BIDV Củ Chi – Địa chỉ số 136 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TPHCM.

Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:

- Bà Phạm Hồng Vân – GD.PGD Xuyên Á, email: vanph3@bidv.com.vn,

SĐT: 0909063727

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - CB QLKH, email: thuyntt60@bidv.com.vn,

SĐT: 0979536392

Trân trọng thông báo!

