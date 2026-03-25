Báo SGGP tuyển cộng tác viên giao báo

Báo Sài Gòn Giải Phóng cần tuyển cộng tác viên giao báo tại địa bàn các xã, phường, đặc khu thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ), cụ thể như sau:

1- Điều kiện dự tuyển:

- Tuổi từ 25 đến 50 tuổi

- Trình độ tốt nghiệp THCS trở lên

- Thời gian làm việc: từ 5g00 đến khoảng 12 giờ mỗi ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

2- Mức thù lao: thỏa thuận.

3- Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn xin việc

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương

- Bản sao chứng thực: sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, CCCD, học bạ hoặc bằng tốt nghiệp THCS trở lên.

- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng).

4- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/3/2026.

- Địa điểm: Bộ phận Phát hành - Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh.