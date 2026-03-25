Thông tin kinh tế

Cần biết

Báo Sài Gòn Giải Phóng cần tuyển cộng tác viên giao báo tại địa bàn các xã, phường, đặc khu thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ), cụ thể như sau:

Báo SGGP tuyển cộng tác viên giao báo

1- Điều kiện dự tuyển:

- Tuổi từ 25 đến 50 tuổi

- Trình độ tốt nghiệp THCS trở lên

- Thời gian làm việc: từ 5g00 đến khoảng 12 giờ mỗi ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

2- Mức thù lao: thỏa thuận.

3- Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn xin việc

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương

- Bản sao chứng thực: sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, CCCD, học bạ hoặc bằng tốt nghiệp THCS trở lên.

- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng).

4- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/3/2026.

- Địa điểm: Bộ phận Phát hành - Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh.

Từ khóa

Đơn xin việc Dự tuyển Tốt nghiệp THCS Thù lao Chứng thực Nguyễn Thị Minh Khai phát hành Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện tuyển SGGP giao báo tuyển dụng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn