Cơ hội nghề nghiệp tại Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thông báo tuyển dụng nhân sự khối chuyên môn và hành chính, với các vị trí cụ thể như sau:

1. KHỐI CHUYÊN MÔN

Bác sĩ – số lượng: 17

- BS Hồi sức tích cực: 02

- BS Cấp cứu 115: 01

- BS Tai Mũi Họng: 01

- BS Răng Hàm Mặt (ưu tiên có chứng chỉ phẫu thuật hàm mặt): 01

- BS Nội tiết: 02

- BS Nội soi: 01

- BS Nội thần kinh (Nhi): 01

- BS Ngoại thần kinh – Cột sống: 01

- BS Ngoại Ung bướu: 02

- BS Ngoại tiêu hóa: 01

- BS Ngoại lồng ngực: 01

- BS Chấn thương chỉnh hình: 02

- BS Nội tim mạch: 01

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp sau Đại học hoặc có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên.

- Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề và các chứng chỉ chuyên môn sâu.

Điều dưỡng – số lượng: 24

- Khoa HSTC – CĐ: 02

- Khoa Nội TH – TM: 04

- Liên chuyên khoa: 04

- Khoa Nhi: 03

- Khoa CTCH: 02

- Khoa Khám bệnh: 02

- Khoa PT – GMHS: 01

- Khoa Ngoại TH: 03

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề và các chứng chỉ chuyên môn đúng chuyên ngành.

2. KHỐI HÀNH CHÍNH

Nhân viên Đào tạo – Số lượng: 01

- Cử nhân quản lý giáo dục hoặc các chuyên ngành khác và có chứng chỉ/chuyên ngành liên quan đến quản lý giáo dục - đào tạo.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo trong môi trường bệnh viện.

- Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và phối hợp tốt.

Nhân viên Quản lý Chất lượng (QLCL) – Số lượng: 01

- Cử nhân Quản lý bệnh viện trở lên hoặc các chuyên ngành khác và có chứng chỉ chuyên ngành Quản lý chất lượng bệnh viện.

-Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc về quản lý chất lượng bệnh viện.

- Am hiểu các quy định, tiêu chí chất lượng bệnh viện.

Nhân viên CNTT (phần cứng) – Số lượng: 01

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Có kinh nghiệm về phần cứng, hệ thống mạng, thiết bị CNTT.

- Ưu tiên đã làm việc trong môi trường bệnh viện/y tế.

Nhân viên Kế hoạch Tổng hợp (KHTH) – Số lượng: 02

- Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường y tế từ 03 năm trở lên.

- Am hiểu công tác kế hoạch, tổng hợp, báo cáo.

- Có khả năng phối hợp tốt với các khoa/phòng chuyên môn.

📅 Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 31-5-2026. 📞 Liên hệ: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, 236A Lê Duẩn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai Mr. Phạm Quyết Thắng – TP. Quản trị Tổng hợp 📱 0376 878 686 (SĐT/Zalo) Mr. Trương Quý Nhân – PTP. Quản trị Tổng hợp 📱 0905 703 579 (SĐT/Zalo)

.