Cơ hội nghề nghiệp tại Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai

1. KHỐI CHUYÊN MÔN
Bác sĩ – số lượng: 17
- BS Hồi sức tích cực: 02
- BS Cấp cứu 115: 01
- BS Tai Mũi Họng: 01
- BS Răng Hàm Mặt (ưu tiên có chứng chỉ phẫu thuật hàm mặt): 01
- BS Nội tiết: 02
- BS Nội soi: 01
- BS Nội thần kinh (Nhi): 01
- BS Ngoại thần kinh – Cột sống: 01
- BS Ngoại Ung bướu: 02
- BS Ngoại tiêu hóa: 01
- BS Ngoại lồng ngực: 01
- BS Chấn thương chỉnh hình: 02
- BS Nội tim mạch: 01
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp sau Đại học hoặc có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên.
- Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề và các chứng chỉ chuyên môn sâu.
Điều dưỡng – số lượng: 24
- Khoa HSTC – CĐ: 02
- Khoa Nội TH – TM: 04
- Liên chuyên khoa: 04
- Khoa Nhi: 03
- Khoa CTCH: 02
- Khoa Khám bệnh: 02
- Khoa PT – GMHS: 01
- Khoa Ngoại TH: 03
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề và các chứng chỉ chuyên môn đúng chuyên ngành.
2. KHỐI HÀNH CHÍNH
Nhân viên Đào tạo – Số lượng: 01
- Cử nhân quản lý giáo dục hoặc các chuyên ngành khác và có chứng chỉ/chuyên ngành liên quan đến quản lý giáo dục - đào tạo.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo trong môi trường bệnh viện.
- Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và phối hợp tốt.
Nhân viên Quản lý Chất lượng (QLCL) – Số lượng: 01
- Cử nhân Quản lý bệnh viện trở lên hoặc các chuyên ngành khác và có chứng chỉ chuyên ngành Quản lý chất lượng bệnh viện.
-Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc về quản lý chất lượng bệnh viện.
- Am hiểu các quy định, tiêu chí chất lượng bệnh viện.
Nhân viên CNTT (phần cứng) – Số lượng: 01
- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Có kinh nghiệm về phần cứng, hệ thống mạng, thiết bị CNTT.
- Ưu tiên đã làm việc trong môi trường bệnh viện/y tế.
Nhân viên Kế hoạch Tổng hợp (KHTH) – Số lượng: 02
- Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường y tế từ 03 năm trở lên.
- Am hiểu công tác kế hoạch, tổng hợp, báo cáo.
- Có khả năng phối hợp tốt với các khoa/phòng chuyên môn.
📅 Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 31-5-2026.
📞 Liên hệ: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, 236A Lê Duẩn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai
Mr. Phạm Quyết Thắng – TP. Quản trị Tổng hợp
📱 0376 878 686 (SĐT/Zalo)
Mr. Trương Quý Nhân – PTP. Quản trị Tổng hợp
📱 0905 703 579 (SĐT/Zalo)