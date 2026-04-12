Công ty TNHH điện tử Foster (Việt Nam) thông báo chào giá thiết bị máy móc đã qua sử dụng

1. Haitian 100PCT new inj moulding machine MA600 II/150E/Máy ép: 04 cái
2. Nissei brand injection molding machine Model:NEX50T-5E/Máy: 01 cái
3. INJ-01set Máy ép nhựa Nissei Brand Injection molding: 01 cái
4. INJ-01set Máy ép nhựa Haitian HTF 160WJ1+01 máy nước nóng: 01 cái
- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại địa chỉ: Số 20, Đường 5, KCN VSIP II, P. Bình Dương, TPHCM. ĐT: 0274 3635 050 -168, hoặc DĐ 0937875198 Gặp anh Phùng Thiết Quyên (Phòng Hành chính). - Thời gian vào nhà máy Foster khảo sát thiết bị và gửi báo giá: Từ ngày 10 tháng 04 năm 2026 đến 16h00 ngày 12 tháng 04 năm 2026.
Trân trọng cảm ơn!