Bản tin ANTT 18-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tội phạm ma túy dùng súng AK chống trả khiến 1 chiến sĩ công an hy sinh; Hà Nội: Dập tắt vụ cháy trên tòa nhà Việt Tower; Cháy lớn tại chợ An Lỗ ở TP Huế; Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại Bình Dương; Bắt khẩn cấp lãnh đạo Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2; Bắt giám đốc công ty lừa “chạy thầu” chiếm đoạt 20 tỷ đồng...