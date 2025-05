Bản tin ANTT 26-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý thuốc giả; Khẩn trương kiểm tra, xác minh 2 sản phẩm giảm cân do "Ngân Collagen" quảng cáo; Quảng Ngãi: Xe tải chở cát gây tai nạn khiến 5 người thương vong; CSGT Hà Nội thêm 20 điểm ghi hình phạt nguội; Đồng Nai: 2 công nhân tử vong nghi do ngộ độc khí CO; Khởi tố vụ phá rừng tại Kon Tum; Liên tục phát hiện, bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép dầu Diesel trên biển.