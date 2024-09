Bản tin ANTT 4-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau:Bộ Công an: Nhiều trẻ em nghiện ma túy độ tuổi 13-15; Vụ triệt phá tổ chức phạm tội xuyên quốc gia tại Tam giác Vàng: Bộ Công an gửi thư khen Công an Hà Tĩnh; Bắt đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp ở Quảng Trị; Tuyên phạt cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex 36 tháng tù; Hải Phòng: Khởi tố người phụ nữ lấy danh nghĩa giám đốc đi lừa đảo.