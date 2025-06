Bản tin ANTT 8-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ nghi C.P. Việt Nam bán heo bệnh: Bộ Công an vào cuộc; Xuyên đêm truy tìm đối tượng vì tranh ghế đâm chết người; Đào buồng giam trốn nhưng không thoát, hai phạm nhân bị bắt nhanh chóng; Vụ lừa đảo 10.000 tỷ đồng ở Đồng Nai: Khởi tố 5 bị can; Điện thoại thông minh hết thời "bay lậu" về Việt Nam; Đang bắt hải sản thì đổ bệnh, ngư dân may mắn "gặp" Cảnh sát biển kịp thời...