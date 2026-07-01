Bản tin thời sự ngày 1-7: Khởi công 8 công trình trọng điểm chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Bản tin thời sự 1-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác; Người dân phấn khởi trong ngày đầu đi xe buýt miễn phí; Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát; Hàng trăm nhà giáo, sinh viên, y bác sĩ tiễn đưa GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối; Hơn 8.200 học sinh dự khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027; Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.