Bản tin tối 1-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ Tài chính giải thích về việc cấm xuất cảnh vì nợ thuế; Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra 2 vụ án ở Tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn; Cháu bé bị bỏ quên, tử vong trên xe đưa rước: Xe được cấp phù hiệu ở Hà Nội nhưng hoạt động ở Thái Bình; Tìm người liên quan vụ phát hành trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng; Người đàn ông bất ngờ đẩy cán bộ, vùng chạy ra ngoài trụ sở công an.