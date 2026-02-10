Bản tin tối 10-2: Tắc cảnh hình ngựa, rồng giá từ 12 đến 17 triệu đồng

Bản tin tối 10-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hoa kiểng đổ về TPHCM, thị trường bắt đầu “nóng”; TPHCM: Khu đất 152 Trần Phú “lột xác” thành không gian xanh được người dân đón nhận; Đầu tư hơn 98.700 tỷ đồng thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa; Khách quốc tế hào hứng tìm hiểu các nghi lễ truyền thống của Việt Nam; Bắt nhóm mạo danh nhà xe, chiếm đoạt tiền cọc của khách; Thi hành án vụ lừa đảo tại Alibaba: Chi trả hơn 812 tỷ đồng cho các bị hại.